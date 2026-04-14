Lewandowski Juventus non tramonta questa suggestione per l’attacco | a che punto siamo e chi è interessato al polacco

Il nome di Lewandowski continua a circolare tra le possibili opzioni per l’attacco della Juventus. La società bianconera sta lavorando per portare l’attaccante polacco a parametro zero, sfidando la concorrenza di alcune grandi squadre italiane. La trattativa resta in corso e al momento non ci sono conferme ufficiali sulla conclusione dell’accordo. Diversi media riportano un interesse concreto da parte del club torinese, che cerca di portare avanti questa operazione.

di Luca Fioretti Lewandowski Juventus, la dirigenza tenta il grandissimo colpo a parametro zero sfidando la concorrenza del Milan e di altre big. Le ultime notizie rilanciate dalla Gazzetta dello Sport infiammano letteralmente le fantasie in vista della caldissima sessione estiva: Robert Lewandowski rappresenta un obiettivo estremamente suggestivo per rinforzare pesantemente l’attacco. L’attaccante del Barcellona potrebbe clamorosamente liberarsi a parametro zero, diventando un’occasione davvero imperdibile per alzare il livello di qualità. Il gruppo bianconero necessita di innesti di assoluta caratura internazionale e la possibilità di ingaggiare un fuoriclasse di questo calibro accende un enorme entusiasmo tra i tifosi.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Lewandowski Juventus, non tramonta questa suggestione per l’attacco: a che punto siamo e chi è interessato al polacco Lewandowski Juventus, i bianconeri non mollano: pressing asfissiante sul polacco, ma non è l’unica opzione per l’attacco. Il puntodi Redazione JuventusNews24Lewandowski Juventus, la dirigenza monitora il fuoriclasse polacco in uscita dal Barcellona sognando un incredibile colpo... Vicario Juve, non tramonta questa suggestione per l’estate: colpo possibile a patto che… Le condizionidi Redazione JuventusNews24Vicario Juve, Tuttosport svela il piano bianconero: il portiere del Tottenham piace in caso di addio di Perin o Di... Milan e Juventus su Lewandowski, ma il polacco deve abbassarsi l'ingaggio x.com Lewandowski verso la Mls. #acmilan #juventus - facebook.com facebook