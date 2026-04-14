L' evoluzione di Cimabue

Cimabue è considerato una figura chiave nella storia dell’arte italiana, secondo quanto scritto da Giorgio Vasari e osservabile anche da altri. È attribuito a lui l’avvio di un cambiamento significativo che ha portato verso il Rinascimento. La sua influenza si è fatta sentire nel passaggio tra le tecniche artistiche del XIII e del XIV secolo, segnando un punto di svolta nel modo di rappresentare la realtà.

Secondo Giorgio Vasari, ma chiunque lo può constatare, Cimabue è stato colui che ha dato inizio alla rivoluzione in direzione del rinascimento nell’arte italiana. In effetti il maestro di Giotto durante la sua vita è stato protagonista di una evoluzione, tecnica e concettuale, che nei secoli.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Arezzo, incidente in via Cimabue e auto in fiamme a Loro Ciuffenna: due interventi dei soccorsiInterventi dei soccorritori nel territorio aretino tra incidente stradale e incendio di un’auto. Juventus: l’evoluzione di McKennieLa Juventus ha trovato nel suo centrocampo un vero e proprio jolly da fantacalcio: Weston McKennie si è trasformato da scommessa low-cost estiva a...