Lettura animata per bambini con Teresa Porcella alla Legatoria Prampolini

Da cataniatoday.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile alle ore 17:00, alla Legatoria Prampolini, si terrà una lettura animata per bambini con l’autrice Teresa Porcella, nota per i suoi libri dedicati ai più piccoli. L’evento prevede la presentazione del suo libro

Una bellissima occasione per tutti i bimbi della città. Sabato 18 aprile alle ore 17:00 la Legatoria Prampolini ospiterà per la prima volta la grande autrice di libri per l'infanzia Teresa Porcella con il suo irresisitibile libro "Il Fachiro Biancatesta" (Telos Edizioni, 2025). Il delizioso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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