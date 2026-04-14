Lettura animata per bambini con Teresa Porcella alla Legatoria Prampolini
Sabato 18 aprile alle ore 17:00, alla Legatoria Prampolini, si terrà una lettura animata per bambini con l’autrice Teresa Porcella, nota per i suoi libri dedicati ai più piccoli. L’evento prevede la presentazione del suo libro
Una bellissima occasione per tutti i bimbi della città. Sabato 18 aprile alle ore 17:00 la Legatoria Prampolini ospiterà per la prima volta la grande autrice di libri per l'infanzia Teresa Porcella con il suo irresisitibile libro "Il Fachiro Biancatesta" (Telos Edizioni, 2025). Il delizioso.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
Catania, Legatoria Prampolini: storie in gioco per bambini, sabato un’oasi di lettura tra albi illustrati e fantasia.Sabato 21 febbraio, la Legatoria Prampolini di Catania apre le sue porte a un’iniziativa speciale: una mattinata dedicata alle letture ad alta voce...
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Ci sono ancora alcuni posti disponibili per il workshop "In equilibrio" a cura di Teresa Porcella che si terrà il 17 aprile 2026 dalle 16.30 alle 19.30. Per ricevere il modulo di iscrizione scriveteci a [email protected] - facebook.com facebook