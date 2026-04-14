Per la prima volta, una scultura in alluminio dorato è stata esposta in un museo. La struttura, attraversabile e aperta alla vista, si inserisce tra la Sala del Parnaso e il giardino esterno, visibile attraverso le finestre. L’opera si inserisce in un contesto che mette in relazione interno ed esterno, creando un dialogo visivo con gli ambienti circostanti. La presentazione segna un momento di novità per la collezione museale.

Una struttura in alluminio dorato, attraversabile dallo sguardo, in dialogo con la splendida Sala del Parnaso e con lo spazio esterno del giardino visibile dalle finestre. GAM Galleria Arte Moderna di Milano accoglie l’installazione di LETIA – Letizia Cariello, da oggi sino a domenica 5 luglio, trasformando lo spazio in una struttura attraversabile di luce e tempo. Un progetto che presenta per la prima volta, in un contesto museale, il lavoro di questa artista che a Milano vive e lavora dagli anni della sua formazione. "Una struttura scheletrica di una casa - dice Letizia Cariello -, oppure una specie di serra. È tutte queste cose ma nessuna in particolare.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Letizia Cariello per la prima volta in un museo

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