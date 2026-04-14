Il Ravenna ha ottenuto una vittoria importante in campionato, con un risultato di 3-0 contro il Rimini. È la prima rete stagionale in campionato per il giocatore che ha segnato, dopo aver già segnato nella Coppa Italia a fine ottobre. Questa vittoria consente alla squadra di avvicinarsi ai playoff, come dichiarato dal tecnico, che ha definito il risultato meritato e ha espresso fiducia per le prossime sfide.

Terza gara da titolare nelle ultime 4 e primo gol stagionale in campionato dopo quello in Coppa Italia del 29 ottobre scorso nel 3-0 rifilato al Rimini. Lorenzo Da Pozzo è stato il match winner di Pontedera. Il suo gol ha fruttato i 3 punti e il 4° successo consecutivo per i giallorossi, che già oggi, a due turni dalla fine della regular season, possono fregiarsi del virtuale (ma importantissimo) titolo di miglior terza dei 3 gironi di serie C. Da Pozzo ha dunque coronato un periodo di grande forma, con la rete che ha deciso la trasferta di Pontedera, decretando anche la retrocessione dei toscani: "Effettivamente – ha confermato il...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’esterno felice, Da Pozzo incorona il Ravenna: "Vittoria meritata, siamo pronti per i playoff"

Conte trascina il Napoli: «Non siamo mai domi, vittoria meritata anche in dieci»"> Antonio Conte esce da Marassi con tre punti pesantissimi e con l’orgoglio di un allenatore che vede il suo Napoli resistere, soffrire e colpire...

Conceicao a Dazn: «Vittoria meritata. Siamo molto contenti dei tre punti. Adesso pensiamo all’Atalanta. Il mio modo di giocare? Ecco cosa è cambiato rispetto al passato»di Francesco SpagnoloConceicao nel post partita di Juve Genoa ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando nei dettagli la prestazione dei suoi.

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#ComoInter 3-4 FT Ci volevano doti straordinarie per risalire dal pozzo del 2-0, scatenare mezz’ora di tremendismo nerazzurro, reggere con personalità pur chiudendo 12 occasioni a 5 per il Como. La vittoria di Chivu che al 55’ azzecca i 3 cambi x.com