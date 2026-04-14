L’Espresso e la copertina del colono israeliano | lo scatto è vero ma sui social scatta l’AIpocondria

La copertina de L’Espresso pubblicata il 10 aprile 2026 ha attirato l’attenzione sui social media, dove alcuni utenti hanno sollevato dubbi sulla sua autenticità. Lo scatto rappresenta un colono israeliano, e mentre l’immagine risulta verificabile, si sono diffuse preoccupazioni legate all’uso dell’intelligenza artificiale nella creazione di contenuti. La discussione si concentra sul rischio di diffondere notizie false attraverso strumenti digitali avanzati.

La copertina de L’Espresso del 10 aprile 2026 è diventata il bersaglio dell’ AIpocondria, il sospetto sistematico che trasforma un contenuto in un presunto falso generato dall’intelligenza artificiale. L’immagine mostra un uomo israeliano armato, con il ghigno e le peót (i riccioli laterali portati dagli ebrei ortodossi), che inquadra col cellulare una donna palestinese è rimbalzata sui social come un caso di manipolazione digitale. Di fatto, la foto è autentica. L’uomo e la donna ritratti esistono e la scena è stata vista da più testimoni internazionali nel corso degli ultimi mesi. Perché la copertina è finita nel mirino?. A innescare il caso sono state le critiche dell’ambasciatore israeliano in Italia Jonathan Peled, che ha condannato in un post su X la copertina definendola manipolatoria.🔗 Leggi su Open.online

Ambasciatore israeliano a Roma contro la copertina de L’Espresso: “Distorce la realtà”. E scatena gli attacchi social, ma la foto è veraLa copertina dell’ultimo numero de L’Espresso sta diventando un caso diplomatico.

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