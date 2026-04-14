A Palermo, diversi fondi istituzionali, tra cui Vanguard con una quota del 3%, si apprestano a votare a favore della lista presentata dal consiglio di amministrazione di Mps. La proposta include la candidatura di Nicola Maione come presidente e di Fabrizio Palermo in un ruolo di rilievo. La decisione sarà presa durante l’assemblea, con il voto di questi investitori che potrebbe influenzare l’esito dell’elezione.

Vanguard, con una quota del 3%, e altri numerosi fondi istituzionali, sono pronti a votare la lista presentata dal board di Mps che candida come presidente Nicola Maione e come ad Fabrizio Palermo. Una scelta in linea con quanto indicato dai proxy, Iss e Glass Lewis, e che si aggiunge a quella di altri tre grandi investitori americani, Calpers, Teacher Retirement System of Texas e New York City Comptroller che già nei giorni scorsi si sono espressi per l'elenco del board. Si accende, dunque, la vigilia dell'assemblea del Monte dei Paschi che domani a Siena dovrà votare la nuova governance. Intanto, secondo l'agenzia Ansa, Blackrock sarebbe orientato a votare la lista presentata da Plt della famiglia Tortora schierandosi, dunque, a favore del ritorno alla guida della banca di Luigi Lovaglio.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L’esercito dei fondi schierato su Palermo

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