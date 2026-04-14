Nella prima giornata degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione, Leonardo Deplano, nuotatore toscano, si è imposto nei 50 stile libero. Con questa vittoria, ha ottenuto la qualificazione per le competizioni continentali. Deplano, che era considerato il favorito, ha confermato le aspettative della vigilia, dimostrando di essere in forma. La gara si è svolta nella piscina di Riccione, attirando l’attenzione degli appassionati di nuoto.

Era il favorito e Leonardo Deplano ha confermato quel che si pensava nel primo giorno degli Assoluti primaverili di nuoto a Riccione. Nella finale dei 50 stile libero uomini, il toscano ha fatto la voce grossa. Dopo essere stato l’unico ad abbattere il muro dei 22? nelle batterie, il classe ’99 tricolore ha replicato. Buon tuffo e ottima progressione, spezzata da una seconda respirazione che ha portato a un paio di bracciate a vuoto. Qualcosa per questo motivo è costata in termini cronometrici, ma il crono è stato più che buono, anche considerando il periodo: 21?64, con margini di miglioramento. Vittoria e biglietto per gli Europei di Parigi in tasca dove, per sua stessa ammissione, si andrà a caccia di un crono sotto il 21?50.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Leonardo Deplano vince e convince nei 50 sl a Riccione: qualificazione continentale per il toscano

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