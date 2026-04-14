Lecce dopo il referendum il presidente del Tribunale scrive ai giudici | Problemi rimasti

Da quotidianodipuglia.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il referendum, il presidente del Tribunale di Lecce ha scritto ai giudici sottolineando che alcuni problemi sono ancora presenti. Nell’email, si invita a mantenere toni pacati per preservare l’immagine di imparzialità e autonomia di ogni giudice. La comunicazione si concentra sull’esigenza di affrontare le questioni rimaste senza alimentare tensioni o fraintendimenti. La nota si inserisce in un momento di attenzione sulla gestione interna e sulla coesione del personale giudiziario.

Da un lato l’invito ad abbassare i toni, per tutelare l’immagine di equidistanza ed indipendenza che ogni giudice deve mantenere. Dall’altro l’amara constatazione sui problemi dell’universo giustizia, inevasi dopo il furente dibattito sulla riforma bocciata: “Siamo tornati a fare le nozze con i fichi secchi”. Infine l’attestato di merito a tutti i “suoi” giudici il cui lavoro quotidiano è certificato dai dati. Il presidente del Tribunale di Lecce, Antonio Del Coco, all’indomani del referendum sulla giustizia, che si è chiuso con una netta stroncatura per le ipotesi di separazione delle carriere, annessi e connessi, ha inviato una lettera ai colleghi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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© Quotidianodipuglia.it - Lecce, dopo il referendum il presidente del Tribunale scrive ai giudici: «Problemi rimasti»

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