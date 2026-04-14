Lecce dopo il referendum il presidente del Tribunale scrive ai giudici | Problemi rimasti

Dopo il referendum, il presidente del Tribunale di Lecce ha scritto ai giudici sottolineando che alcuni problemi sono ancora presenti. Nell’email, si invita a mantenere toni pacati per preservare l’immagine di imparzialità e autonomia di ogni giudice. La comunicazione si concentra sull’esigenza di affrontare le questioni rimaste senza alimentare tensioni o fraintendimenti. La nota si inserisce in un momento di attenzione sulla gestione interna e sulla coesione del personale giudiziario.

Da un lato l’invito ad abbassare i toni, per tutelare l’immagine di equidistanza ed indipendenza che ogni giudice deve mantenere. Dall’altro l’amara constatazione sui problemi dell’universo giustizia, inevasi dopo il furente dibattito sulla riforma bocciata: “Siamo tornati a fare le nozze con i fichi secchi”. Infine l’attestato di merito a tutti i “suoi” giudici il cui lavoro quotidiano è certificato dai dati. Il presidente del Tribunale di Lecce, Antonio Del Coco, all’indomani del referendum sulla giustizia, che si è chiuso con una netta stroncatura per le ipotesi di separazione delle carriere, annessi e connessi, ha inviato una lettera ai colleghi.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Lecce, dopo il referendum il presidente del Tribunale scrive ai giudici: «Problemi rimasti» Leggi anche: Famiglia nel bosco, il presidente del tribunale dei Minori di Genova: “Meloni attacca i giudici ma contraddice il decreto Caivano che ha fatto lei” Leggi anche: Referendum, il procuratore di Lecce per il Sì: “I pm influenzano i giudici”. Il pg non ci sta: “Frasi offensive” Argomenti più discussi: Lecce, dopo il referendum il presidente del Tribunale scrive ai giudici: Problemi rimasti; Partenariato, referendum inammissibile. Ma il comitato promette battaglia; Quarta Repubblica: Liti continue nel campo largo. Ma sono in grado di governare? Video; Forza Italia, la scelta del capogruppo, i tempi dei congressi, la leadership: finito dopo quattro ore il vertice tra i fratelli Berlusconi e Antonio Tajani. Incontro positivo, fiducia rinnovata al segretario. CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO (13/19) Inter 30 Napoli 27 Como 25 Atalanta 25 Juventus 24 Fiorentina 22 Milan 21 Roma 21 Genoa 20 Lazio 19 Sassuolo 19 Bologna 19 Udinese 18 Parma 17 Torino 16 Cagliari 14 Lecce 10 Pisa 6 Verona 5 Cremonese x.com VENDUTA Con il caro carburante, la signora MIROSI di LECCE (LE) passa al GPL acquistando una nuovissima RENAULT CAPTUR 1.0 GPL 2023 Auguri e grazie per la fiducia DURANTE AUTOMOBILI TARANTO Cel. 349.2876359 (anche Whatsa - facebook.com facebook