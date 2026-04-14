Le star di Jumanji rivelano il titolo del terzo capitolo e il trailer di debutto

Le protagoniste e i protagonisti di Jumanji hanno annunciato il titolo del terzo film della serie, che sarà Jumanji: Open World. L’annuncio è avvenuto lunedì sera durante l’evento di Sony al CinemaCon di Las Vegas, dove è stato mostrato anche il primo trailer del film. Kevin Hart, Dwayne Johnson e Jack Black sono stati i presenti principali a comunicare questa novità al pubblico.

Jumanji 3 ha un titolo ufficiale: Jumanji: Open World. Le star Kevin Hart, Dwayne Johnson e Jack Black hanno dato l’annuncio lunedì sera, chiudendo la presentazione di Sony al CinemaCon di Las Vegas con la proiezione del primo trailer del terzo capitolo. Scopriamo insieme le prime attesissime immagini di uno dei franchise di avventura più famosi del mondo. Il cast e il trailer. Il trailer, proiettato solo nella stanza, si apre con un tecnico informatico (Lamorne Morris) che entra in casa di Janice (Marin Hinkle), la madre del nostro giovane protagonista, Spencer (Alex Wolff). Lì, trova una vecchia console per videogiochi. La scena si sposta all’esterno di una casa con nuvole inquietanti che si addensano sopra di essa e un’inquadratura di struzzi che si aggirano per le strade del mondo reale.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Le star di Jumanji rivelano il titolo del terzo capitolo e il trailer di debutto Jumanji 3, Dwayne Johnson svela il titolo del nuovo film che punta a espandere il franchiseIl terzo capitolo di questa nuova versione del franchise arriverà al cinema quando saranno passati ormai più di sette anni dal precedente film,... Leggi anche: Il trailer del primo capitolo di ‘Harry Potter’, la nuova serie HBO