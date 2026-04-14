Ester, prossima alla laurea, si trova in un momento di confusione dopo la morte della madre e una recente rottura sentimentale. La sua famiglia attraversa difficoltà, e lei si definisce introversa, sentendosi in un periodo di transizione in cui non si riconosce completamente. A quasi 25 anni, cerca di ricostruire la propria identità e affronta un momento di vulnerabilità emotiva, senza yet un chiaro punto di riferimento.

C ara Ester, sono qui per sottoporti la mia storia fallimentare. Quasi 25 anni, quasi laureata, famiglia un po’ incasinata dopo la morte di mia mamma, introversa, in quella fase della vita dove non mi sento né carne né pesce e single da due settimane. Le relazioni tossiche fanno invecchiare prima. Lo dice la scienza X Un amore iniziato tra entusiasmo e dubbi. Parliamo dello stesso ragazzo che un anno fa, dopo quattro mesi magici, capisce di avere dei dubbi dopo una prima forte discussione. Si tira indietro, io lo inseguo e infine sono obbligata a mollare. Torna un mese dopo con parole, gesti concreti, ma io presa dall’euforia del momento non gli metto davanti il vero problema: le cose si erano fatte serie, lui era scappato e io avevo pianto anche l’acqua del battesimo.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Le Relazioni Difettose: il dolore di dare tutto e non essere ricambiata

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