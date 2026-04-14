A Empoli, il collegamento tra il settore giovanile e la prima squadra si mantiene stabile, anche durante una stagione caratterizzata da difficoltà e momenti alterni. La strategia adottata dal club ha permesso di continuare a sviluppare giovani talenti e mantenere un rapporto diretto tra le due realtà, senza interruzioni. Questa continuità rappresenta un elemento centrale per la crescita del settore giovanile e per la gestione complessiva della squadra.

A Empoli il filo diretto tra settore giovanile e prima squadra non si è mai spezzato. Una filosofia consolidata, che anche in una stagione complicata e ricca di alti e bassi ha continuato a produrre segnali importanti. Ne sono la prova gli esordi tra i grandi dei classe 2008 Edoardo Zanaga e Danilo Busiello, entrambi impiegati in Coppa Italia: proprio Busiello si è tolto anche la soddisfazione del gol, realizzando un calcio di rigore con grande personalità. I due giovani avevano iniziato l’annata su ottimi livelli anche con la Primavera, confermandosi subito tra i profili più interessanti del gruppo. Il loro percorso, però, è stato bruscamente interrotto da infortuni che ne hanno compromesso la continuità, costringendoli a chiudere in anticipo la stagione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Le promesse? Zanaga, Busiello, Monaco e Huqi

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