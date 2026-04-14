Lazzate auto fuori controllo in centro il sindaco annuncia ordinanza di chiusura anticipata dei locali in estate

A Lazzate, nel centro storico, un'auto ha perso il controllo e si è fermata a pochi metri da passanti e negozi. L’incidente ha provocato momenti di tensione tra i presenti, ma nessuno è rimasto ferito. In seguito, il sindaco ha comunicato l’adozione di un’ordinanza che prevede la chiusura anticipata dei locali pubblici durante la stagione estiva, per limitare i rischi in zona.

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