Lazio Sarri pone l’ultimatum | restare o via? Tutto dal progetto

Dopo la sconfitta contro la Fiorentina, l'allenatore della Lazio ha incontrato i dirigenti per discutere del proprio futuro. Durante l’incontro, Sarri ha manifestato chiaramente che la sua permanenza dipenderà dalle decisioni prese dalla società riguardo al progetto tecnico e alle strategie future. La discussione si è concentrata sull’eventualità di un rinnovo o di un’eventuale separazione. La situazione resta aperta in attesa di sviluppi ufficiali.

Dopo la sconfitta subita contro la Fiorentina, Maurizio Sarri ha aperto un confronto diretto sul proprio domani con la dirigenza della Lazio, lasciando intendere che le sorti del suo rapporto con il club dipenderanno dalle scelte strategiche della società. Il tecnico ha messo nero su bianco la necessità di un progetto chiaro per decidere se proseguire il cammino insieme o cercare una separazione. Un bivio tra continuità e separazione. Le parole del tecnico dopo il match contro la Fiorentina hanno tracciato un confine netto tra la volontà di restare e la necessità di avere certezze. Secondo quanto emerso dalle sue dichiarazioni, la risoluzione della questione legata al suo incarico passerà attraverso un dialogo esclusivo con i vertici biancocelesti nei prossimi giorni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lazio, Sarri pone l’ultimatum: restare o via? Tutto dal progetto Lazio, Sarri sicuro: «Dobbiamo proseguire nella strada intrapresa e dare tutto fino all’ultimo minuto»Mercato Juve, addio a Hjulmand? Il danese verso una big europea che ora è in vantaggio! Cosa sta succedendo Calciomercato Lazio, sirene francesi per... LIVE Bologna-Lazio: Italiano rilancia Castro e Orsolini dal 1', Sarri conferma Maldini(4-2-3-1) Skorupski; Zortea, Heggem, Lucumí, Miranda; Freuler, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Argomenti più discussi: Lazio, Noslin o Pedro: l’enigma di Sarri; Cardone: Addio di Sarri ipotesi molto concreta. Il prossimo un altro anno zero; Lazio, l’obiettivo è anche confermare i positivi numeri difensivi ottenuti in trasferta; Prossimo ct Italia: in lista c’è anche il profilo di Maurizio Sarri. La situazione. La Lazio cade contro la Fiorentina, ma Sarri non ci sta: “Sconfitta troppo pesante, la partita l’abbiamo fatta noi”. Le sue parole - facebook.com facebook Sul futuro della Lazio resta incertezza, in campo e in panchina. Maurizio Sarri resta in attesa: «Non ho ancora sentito nulla, vediamo quali sono i programmi per il futuro. È stata una stagione soffertissima: solo in preparazione di questa partita ci mancavano 10 x.com