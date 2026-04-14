Lavori stradali per lo Iacp la Cassazione riapre il caso Ecoter

La corte di cassazione ha deciso di riaprire il caso tra la società Ecoter spa e l'Istituto autonomo case popolari di Agrigento, annullando la sentenza della corte d’appello di Palermo. La disputa riguarda i lavori di pavimentazione stradale realizzati anni fa dall’impresa, che ora potrebbe ricevere un pagamento dopo questa decisione. La causa torna così all’attenzione delle autorità giudiziarie competenti per ulteriori accertamenti.

La corte di cassazione ha riaperto la causa tra la società Ecoter spa e l'Istituto autonomo case popolari di Agrigento, annullando la sentenza con cui la corte d’appello di Palermo aveva escluso il pagamento all’impresa per lavori di pavimentazione stradale eseguiti anni fa.L’appalto risaliva al.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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