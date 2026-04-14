Lavori in Autodromo sotto accusa | Garantita la rovina del Parco

Il consiglio comunale di Monza ha approvato un vasto piano di interventi sull’Autodromo, con l’obiettivo di adattarlo alle esigenze della Formula 1. I lavori prevedono modifiche e ampliamenti che, secondo alcune dichiarazioni, rischiano di compromettere l'integrità del Parco circostante. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i cittadini e le associazioni ambientali, mentre l’amministrazione comunale ha sottolineato la volontà di valorizzare l’impianto sportivo.

Il consiglio comunale di Monza ha approvato il maxi piano di interventi per rendere l’ Autodromo di Monza sempre più a misura di Formula 1. "Garantita la rovina del nostro Parco", attaccano gli ambientalisti. Il Coordinamento dei comitati scrive all’amministrazione, chiedendo di ripensare al Parco, alla sua storia, anche industriale, alla vocazione culturale, ai bisogni reali dei cittadini. "Già nel 1922, quando il senatore Silvio Crespi decise di far edificare il circuito - ricordano gli attivisti - ebbe le forti opposizioni del ministero della Pubblica istruzione, di esponenti del mondo della cultura e dell’arte che vedevano una profanazione dello storico Parco voluto da Napoleone, con forti perplessità legate alla tutela del paesaggio e all’abbattimento massiccio di alberi".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori in Autodromo sotto accusa: "Garantita la rovina del Parco" Leggi anche: A qualcuno piace il Parco. La storia del cinema dalla Villa Reale fino all’autodromo Viale Gorizia, piove sul bagnato. Rattoppato, torna un colabrodo: lavori sotto accusa e polemicheAsfalti freschi di posa che si spaccano dando vita a voragini, ripristini che durano un battito di ciglia: Pavia è un cratere lunare. Argomenti più discussi: Lavori in Autodromo sotto accusa: Garantita la rovina del Parco; Autodromo di Monza, il no dei comitati ai lavori: 30mila metri cubi di cemento?; F1 | GP Monza: via libera ai lavori in autodromo; Autodromo Nazionale Monza: approvate le delibere per i lavori F1. Redaelli, passo decisivo. Ergonomiche, belle e progettate per durare: le sedie da ufficio che migliorano davvero il modo in cui lavori. x.com QUINTO AGGIORNAMENTO Maxi intervento Aca, i lavori procedono senza problemi: dalla notte al via il riempimento della condotta I dettagli: https://cityne.ws/E72PE facebook