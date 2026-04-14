Lavoratori di Casa Sollievo anima e corpo blindano i diritti e chiedono gli arretrati | Non ci fermiamo
Martedì 14 aprile, decine di lavoratori si sono radunati nel piazzale dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza per manifestare. Con cori e bandiere, hanno richiesto il rispetto dei loro diritti e la corresponsione degli arretrati salariali. Lo slogan “Non si gioca sulla pelle di chi cura” è stato ripetuto più volte, evidenziando la loro determinazione a non fermarsi finché le rivendicazioni non saranno ascoltate.
“Non si gioca sulla pelle di chi cura”, non è solo uno slogan da locandina ma il monito lanciato al Vaticano da decine e decine di lavoratori che questa mattina, martedì 14 aprile, hanno trasformato il piazzale dell’Irccs Casa Sollievo della Sofferenza in un uno sfolgorio di cori e bandiere.Hanno.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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