Si è svolta l’autopsia su Massimo Cecchini, deceduto in un incidente avvenuto nel castagneto di un amico. Secondo le ricostruzioni, Cecchini stava dando fuoco alle sterpaglie quando si è verificato l’incidente che ha causato la sua morte. La polizia sta indagando sulle cause esatte dell’incidente e sulle circostanze in cui si è verificato.

Sarebbe morto per un tragico incidente Massimo Cecchini, mentre stava dando fuoco alle sterpaglie nel castagneto di proprietà di un amico che si era offerto di ripulire. A confermarlo ieri mattina è stato l’esame esterno sul corpo del 68enne, eseguito nell’ospedale di Pistoia dal dottor Stefano Pierotti su incarico del pm Giovanni Cecchini. L’allarme, lo ricordiamo, è scattato domenica pomeriggio, proprio per le fiamme che si erano propagate nel bosco in località via Capanne di Sotto, tra Prataccio e Prunetta. Cecchini sarebbe morto, con tutta probabilità, per le esalazioni del monossido sprigionato dal fuoco che lui stesso aveva appiccato per ripulire l’area.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’autopsia su Cecchini. Un tragico incidente

Incidente a Mugnano: eseguita autopsia su Rocco D’Alterio, donna indagata per omicidio stradaleSi è svolta questa mattina, presso l’obitorio dell’ospedale di Giugliano in Campania, l’autopsia sulla salma di Rocco D’Alterio, il 36enne di...

Morte Domenico Caliendo, al via incidente probatorio e autopsia su corpo bimbo, durante operazione rimasto 45’ senza cuoreIn vista dell’accertamento, è stato completato il collegio dei consulenti tecnici nominati dalla famiglia Caliendo, e sostituito il professor Mauro...

Argomenti più discussi: L’autopsia su Cecchini. Un tragico incidente; Pistoia, è Massimo Cecchini l’uomo trovato morto carbonizzato nel bosco – Il corpo sepolto dalle fiamme; Il tragico incendio. Prende fuoco il bosco. Uomo trovato carbonizzato.

Oggi l'esame esterno sui corpi di Massimo Cecchini, 68 anni, morto nell'incendio di Prataccio e di Giuliano Arcaleni, 84 anni, scomparso da Prato martedì e trovato morto sabato nei boschi sopra Baggio. facebook

Inchiesta "cecchini di Sarajevo", si avvale della facoltà di non rispondere il secondo indagato interrogato a Milano. L'avvocato del 64enne: "È sconvolto. Millantava imprese mai vissute, in quegli anni lavorava in Comune a Genova". x.com