L’Ascoli si prepara a affrontare una sfida decisiva in 180 minuti, con il sostegno del pubblico che affolla lo stadio Del Duca. La squadra di Tomei si trova nel momento cruciale della stagione, pronta a mettere in campo tutte le energie per ottenere la promozione in Serie B. Il calore dei tifosi si fa sentire durante l’intera settimana, mentre i giocatori si concentrano sugli ultimi dettagli prima del grande impegno.

La spinta dell’infuocato Del Duca per spingere l’Ascoli nella volata decisiva per la B. I bianconeri di Tomei sono arrivati di fronte al momento della verità. In questi ultimi 180’ di passione, la squadra cercherà di vincere contro Guidonia (sabato 18 alle 20.30 con diretta su Rai Sport) e Campobasso (domenica 26 alle 14.30) per raggiungere quota 80 punti e poi affidarsi al destino. Non c’è altra via per provare a superare l’Arezzo al fotofinish. Il popolo ascolano ha ben compreso l’importanza del momento e dopo aver seguito in massa i propri beniamini a Forlì si prepara a rendere particolarmente incandescente la tana del Picchio. Nella giornata di ieri il sold out è stato fatto registrare in soli 5’ dall’apertura dei termini per la vendita dei biglietti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Ascoli si gioca tutto in 180 minuti. Il tifo bianconero vuole spingerlo

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