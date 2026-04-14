Lascia stare i santi e vale per tutti

Un episodio ha attirato l'attenzione nella cronaca religiosa e politica, superando per intensità un attacco di rilievo di un ex presidente degli Stati Uniti rivolto a un papa storico. La replica del pontefice ha ricevuto commenti diffusi e ha suscitato discussioni tra gli osservatori. La vicenda si inserisce in un contesto di tensioni tra figure di spicco della Chiesa e personalità politiche di rilievo internazionale.

Più potente dell'attacco di Donald Trump a Papa Leone XIV, il primo pontefice americano della storia della Chiesa, è stata la sapiente replica di Sua Santità. Poche parole, dal tono perfino evangelico, pronunciate dai luoghi dove, nel silenzio dell'Occidente, e in particolare dell'Europa, per mano dei fanatici islamisti muoiono i cristiani. Quelli a cui non pensa nessuno. Tantomeno la nostra politica che pensa solo al derby Iran-Stati Uniti, salvo quando all'improvviso da Washington The Donald la spara più grossa persino di lui e del Paese che rappresenta. Papa Prevost ha detto, con il garbo apostolico di chi parla davvero in nome di Cristo, quello che da noi più prosaicamente ripete il detto «gioca coi fanti e lascia stare i santi».🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Lascia stare i santi (e vale per tutti) ‘Sottosopra’, al Mulino Pacifico Gea Martire non “lascia stare i santi”Da sempre il ribaltamento delle situazioni funge da efficace espediente drammaturgico per sovvertire gli schemi ed offrire prospettive diverse alla... Uomini e Donne anticipazioni: Barbara De Santi accusa Edoardo Nestori, lui lascia il programmaColpi di scena nella registrazione del 16 marzo di Uomini e Donne, il dating show condotto da Maria De Filippi: Edoardo Nestori abbandona lo studio e... Moc's bag was snatched by two men in a field in the village