Lampedusa sui francobolli italiani la spiaggia dei Conigli tra i simboli naturali del Paese

Lampedusa è stata inserita nella serie di francobolli italiani dedicati al patrimonio naturale e paesaggistico. La scelta è ricaduta sulla spiaggia dei Conigli, uno dei luoghi più riconoscibili dell’isola. La stampa ufficiale mostra un’immagine che rappresenta questa spiaggia tra le altre destinazioni naturalistiche del Paese. La produzione di questi francobolli è stata annunciata dall’ente postale nazionale.