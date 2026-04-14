L’Alto Adriatico Italico nel IV secolo aC' a Unife un convegno dedicato all' archeologia
Da martedì 14 a giovedì 16, nell’Auditorium del Rettorato presso il Complesso di Santa Lucia, si svolge un convegno dedicato all’archeologia dell’Alto Adriatico Italico nel IV secolo a.C. L’evento, organizzato presso l’ateneo locale, riunisce studiosi e ricercatori che discuteranno di scoperte, analisi e studi riguardanti questo periodo storico e le sue evidenze archeologiche. La conferenza si svolge in presenza e comprende diverse sessioni di approfondimento tematico.
Inizia martedì 14 e prosegue fino a giovedì 16 nell’Auditorium del Rettorato (Complesso di Santa Lucia, via Ariosto) il convegno ‘L’Alto Adriatico Italico nel IV sec. a.C.’, organizzato dall'Università di Ferrara con la collaborazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le.🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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