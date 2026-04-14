L’Alto Adriatico Italico nel IV secolo aC' a Unife un convegno dedicato all' archeologia

Da martedì 14 a giovedì 16, nell’Auditorium del Rettorato presso il Complesso di Santa Lucia, si svolge un convegno dedicato all’archeologia dell’Alto Adriatico Italico nel IV secolo a.C. L’evento, organizzato presso l’ateneo locale, riunisce studiosi e ricercatori che discuteranno di scoperte, analisi e studi riguardanti questo periodo storico e le sue evidenze archeologiche. La conferenza si svolge in presenza e comprende diverse sessioni di approfondimento tematico.