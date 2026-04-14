L'Agenzia internazionale dell'Energia ha annunciato che nel secondo trimestre del 2026 si prevede il calo più consistente della domanda di petrolio dall'inizio della pandemia di Covid-19. La diminuzione si inserisce in un quadro di incertezza globale e di crisi energetica, influenzato dal conflitto in Medio Oriente. Questa previsione si basa sulle analisi contenute nell'ultimo rapporto pubblicato dall'ente.

L'Agenzia internazionale dell'Energia (Aie) prevede nel secondo trimestre 2026 il più forte calo della domanda di petrolio dalla pandemia da Covid-19, nel contesto di incertezza e di crisi energetica legata al conflitto in Medio Oriente: è quanto emerge dall'ultimo rapporto dell'Aie pubblicato oggi. La "distruzione" del consumo d'oro nero, prima osservata in Medio Oriente e in Asia, dovrebbe ''estendersi progressivamente con l'aumento della penuria e l'aumento dei prezzi", sottolinea l'agenzia internazionale con sede a Parigi. Per l'Aie, la guerra in Medio Oriente ha causato ''lo shock di offerta petrolifera più grave della storia'', con una perdita di 10 milioni di barili il mese scorso, alimentando al tempo stesso gli introiti legati all'import petrolifero della Russia, raddoppiato tra febbraio e marzo, secondo il rapporto.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - L'Aie prevede il più forte calo di domanda di petrolio dai tempi del Covid-19

Guerra in Iran, cancellati già oltre 12.300 voli: è la più grande interruzione del trasporto aereo dai tempi del CovidSi tratta della più grande interruzione mondiale del trasporto aereo dai tempi della pandemia di Covid.

Il caro carburanti non si ferma. Malgrado il forte calo delle quotazioni del petrolio, i prezzi di benzina e diesel tornano a salireContinua la corsa dei prezzi dei carburanti con il cartello alla pompa che cambia ancora, segnando nuovi aumenti.

I #consiglieri del #M5s, Antonino Randazzo (capogruppo a Palazzo Comitini), Simone Aiello e Giovanni Galioto (VII Circoscrizione) contro il via libera al progetto del Comune di #Palermo - facebook.com facebook