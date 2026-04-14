La Voce e il Tempo prosegue con le sonorità occitane del duo Lavoà Lapò

Il programma di La Voce e il Tempo, che celebra il suo decennale, continua con un concerto del duo Lavoà Lapò, noto per le sonorità occitane. La stagione musicale genovese offre così un'altra serata dedicata alla musica dal vivo, arricchendo il cartellone con un evento che coinvolge appassionati e appassionate di sonorità tradizionali. La manifestazione si svolge nella città, mantenendo viva l'offerta culturale locale.

Prosegue il programma del ricchissimo decennale di La Voce e il Tempo, storica stagione musicale genovese. Voci e percussioni si intrecciano venerdì 17 aprile al Monastero di S. Chiara con le sonorità occitane rielaborate da Manu Théron e Damien Toumi per Lavoà Lapò.Con Lavoà Lapò (“la voce, la.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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