In un dibattito aperto sulla narrazione delle guerre, si sottolinea come la capacità di raccontare gli eventi sia fondamentale per la vittoria. La guerra contro la jihad viene discussa in questi termini, con l’affermazione che la vera colpa risiede nella mancanza di una corretta comunicazione. Il Papa, nel suo ruolo, si dedica alla salvezza delle anime e può esprimere le sue opinioni politiche senza restrizioni.

Le guerre, per vincerle, bisogna saperle raccontare, e questa non fa eccezione. Il Papa fa il suo lavoro salvando le anime ed è anche libero di schierarsi con chi vuole in politica. Però se lo fa, diventa un attore pure influente e si prende le dovute risposte. Non è il ruolo che fa il politico, ma le sue azioni. Se giocasse a tennis, sarebbe un tennista, Papa o non Papa. La vera domanda è se anche Trump stia facendo il suo lavoro, che non è rimbrottare il Pontefice, riuscendo al più a rimarcare la sua debolezza. Trump è in grado di raccontarla, questa guerra, fino a farla accettare? La guerra non è mai giusta e pretendere di giudicarle è un esercizio di partigianeria storica.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La vera colpa è non saper raccontare che la guerra contro la jihad è giusta

La colpa non è di Akanji, la vera delusione sono i due top player che ancora una volta non hanno incisoIl Corriere dello Sport non usa mezzi termini per descrivere l’eliminazione dell’Inter contro il Bodø/Glimt.

«La Remigrazione è una vera e propria guerra dei penultimi contro gli ultimi»«L’immigrazione è da decenni il terreno di scontro elettorale per eccellenza, come già ho sottolineato in un precedente intervento, ma negli ultimi...