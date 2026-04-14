La Russa | Non conosce l’Italia chi pensa avremmo accettato attacco frontale al Papa

Il presidente del Senato ha commentato le recenti tensioni tra il governo e il Papa, affermando che chi pensa che l’Italia possa tollerare un attacco diretto al Pontefice non conosce il Paese. La dichiarazione si aggiunge a un dibattito più ampio sulle relazioni tra lo Stato e la Chiesa, senza però entrare nel dettaglio di eventi specifici o accuse precise. La posizione ufficiale sottolinea la distanza tra le istituzioni italiane e qualsiasi forma di aggressione nei confronti del Papa.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il rapporto tra Italia e Pontefice. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha dichiarato che chiunque ritenga possibile un’accettazione da parte del governo italiano di attacchi diretti al Papa dimostra di non conoscere il Paese. Secondo La Russa, il legame tra l’Italia e il Pontefice è profondo e radicato, e diventa ancora più significativo considerando che l’attuale Papa è anche di origine americana. Il commento sulle parole di Trump. Le dichiarazioni arrivano in risposta alle recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, nei confronti della presidente del Consiglio italiana. La Russa ha sottolineato di essere “pienamente d’accordo” con la posizione espressa dalla premier, ribadendo la linea di fermezza del governo italiano.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - La Russa: “Non conosce l’Italia chi pensa avremmo accettato attacco frontale al Papa” “Fontana? E chi la conosce, con lei non siamo squadra”: l’attacco choc di Sighel dopo l’oro olimpicoQualche abbraccio, l’emozione sul podio, la festa a Casa Italia nelle ore successive: l’Italia d’oro nella staffetta mista di short track sembrava un...