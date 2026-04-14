La Regione Campania indaga sul mercato abusivo delle barelle negli ospedali di Napoli

Da fanpage.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Campania ha avviato un’indagine sul mercato abusivo delle barelle negli ospedali di Napoli. All’Ospedale del Mare, sono stati rilevati casi in cui ambulanze private e intermediari richiedono pagamenti dai pazienti in attesa di triage per ottenere lettighe. La scoperta ha portato le autorità a verificare le dinamiche di questa attività non autorizzata, che interessa più strutture della zona. Attualmente sono in corso accertamenti ufficiali per approfondire la situazione.

All'Ospedale del Mare di Napoli si è scoperto che ambulanze private e intermediari chiedono pagamenti a pazienti in attesa di triage per fornire lettighe. Il fenomeno potrebbe essere diffuso in altri ospedali.🔗 Leggi su Fanpage.it

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