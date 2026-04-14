La Regione Campania indaga sul mercato abusivo delle barelle negli ospedali di Napoli

La Regione Campania ha avviato un’indagine sul mercato abusivo delle barelle negli ospedali di Napoli. All’Ospedale del Mare, sono stati rilevati casi in cui ambulanze private e intermediari richiedono pagamenti dai pazienti in attesa di triage per ottenere lettighe. La scoperta ha portato le autorità a verificare le dinamiche di questa attività non autorizzata, che interessa più strutture della zona. Attualmente sono in corso accertamenti ufficiali per approfondire la situazione.