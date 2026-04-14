La reazione dei tifosi Così fa male ma forza ragazzi non mollate

Da ilrestodelcarlino.it 14 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I tifosi hanno espresso vicinanza ai 250 reduci di Rieti, commentando che la situazione è difficile e fa male, ma incoraggiando i ragazzi a non mollare. La strada del ritorno per i coinvolti si è rivelata lunga e difficile, lasciando trasparire un senso di delusione e di speranza. Nessun dettaglio aggiuntivo viene fornito riguardo ai motivi di questa difficoltà o alle circostanze specifiche.

Per i 250 reduci da Rieti la strada del ritorno è stata lunga e amara. Lo sarebbe stata anche perdendo di un punto, perché non avrebbe cambiato la situazione di classifica, ma la debacle a cui hanno assistito i fans biancorosso ha messo qualche dubbio sulle energie rimaste in corpo a Tambone e compagni. Quest’ultimo, soprattutto, è apparso la brutta copia del giocatore che ha dominato la scena fin qui; negli occhi dei tifosi era rimasta la sua prestazione stellare contro Verona la vigilia di Pasqua, mentre a Rieti è arrivata l’unica partita della stagione in cui non ha segnato nemmeno un canestro su azione, i suoi 4 punti infatti sono arrivati tutti dalla lunetta.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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© Ilrestodelcarlino.it - La reazione dei tifosi. "Così fa male, ma forza ragazzi non mollate»

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