La posizione di Meloni rispetto al Papa

Oggi su Il Fatto Quotidiano viene pubblicata una vignetta che rappresenta la posizione di una leader politica rispetto al Papa. L'articolo che accompagna l'immagine analizza il rapporto tra le due figure e la loro interazione pubblica. La vignetta e il testo si concentrano sull'interpretazione delle dichiarazioni e degli atteggiamenti recenti della politica nei confronti del pontefice. La pubblicazione fa parte di una serie di commenti satirici sul tema.

Già finito il sogno di Silvia Salis for president? A Genova ci chiediamo se è l’ennesimo bluff Le democrazie non crollano sempre all’improvviso. Da uomo delle istituzioni vedo dei segnali Come reagire alla disastrosa decadenza dell’Occidente? Con un poderoso colpo di reni Il neo-presidente del conservatorio di Salerno scelto da Bernini? Un fedelissimo di FI: “Io qui grazie alla militanza” Il governo fa infuriare i cinesi: “Noi discriminati dal golden power su Pirelli, ripercussioni sugli investimenti in Italia” L’ad di Eni Descalzi chiede all’Ue di riaprire al gas russo nella settimana in cui Meloni riceve Zelensky (che vuole la linea dura) Trump chiede navi dragamine agli alleati per Hormuz: la nuova grana di Meloni.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La posizione di Meloni rispetto al Papa Pedro Martínez sui tweet contestati: "Non erano miei, ma rispetto la posizione del clubLe recenti dichiarazioni di Pedro Martínez, allenatore del Valencia Basket, hanno riacceso il dibattito sulla gestione dei commenti pubblici e sulle... Leggi anche: La posizione di Meloni sull’Iran Crozza-Tajani e la posizione dell'Italia sull'attacco in Iran Arianna Meloni: "Da cristiana sono con il Papa. Ognuno resti nel proprio perimetro di responsabilità" https://gazzettadelsud.it/p=2196608 - facebook.com facebook La posizione di Meloni rispetto al Papa - la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #papa #meloni #vignetta #natangelo #satira #trump x.com