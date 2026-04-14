La Polizia di Stato incontra l’Unicef

La Polizia di Stato e l’Unicef si sono incontrate per discutere di progetti comuni, segnando un rapporto che dura dal 2008. Quest’anno ricorre l’ottantesimo anniversario dell’ente internazionale, che collabora con le forze di polizia italiane per promuovere i diritti dei minori e tutelare le persone più vulnerabili. La collaborazione tra le due istituzioni si è consolidata nel tempo attraverso diverse iniziative condivise.

(di cui quest’anno ricade l’ottantesimo) una rotta che le due istituzioni hanno tracciato insieme sin dal 2008, quando hanno deciso di condividere iniziative per sostenere i diritti di chi non ha voce. Ed in occasione del 174 anniversario della Polizia di Stato, la Questura di Foggia, ha inteso spendersi sul territorio per l’Unicef Comitato locale, organizzando un evento che si è svolto sabato scorso al teatro Umberto Giordano di Foggia dal titolo “Nel Segno dell’Azzurro” che ha visto una larghissima partecipazione di pubblico.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - La Polizia di Stato incontra l’Unicef Mother India: Life Through the Eyes of the Railway Children Sicurezza stradale, la Polizia di Stato incontra gli studentiNell’ambito delle campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza stradale promosse dalla Polizia di Stato, anche la Polizia di Rimini ha... Garbagnate, la Polizia di Stato incontra gli studenti contro il bullismoUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio...