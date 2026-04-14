La nuova vita di Ferlito | Libera come una Farfalla

Carlotta Ferlito, ex ginnasta siciliana ora residente a Milano, ha recentemente condiviso di aver cambiato le sue abitudini quotidiane. In passato si alzava presto per allenarsi in palestra, ma ora ha adottato uno stile di vita diverso. La sua routine si è modificata nel tempo, riflettendo un nuovo approccio personale alla vita. La sua storia ha attirato l’attenzione di chi segue il suo percorso professionale e personale.

Un tempo Carlotta Ferlito, ex ginnasta siciliana trapiantata a Milano, si svegliava presto al mattino per andare in palestra. Dopo anni dedicati all’artistica, ora fa tutt’altro: si è data al mondo digital e non sa rinunciare alla colazione. Secondo un’indagine SWOA condotta da Nescafè il 52% degli italiani considera il caffè come un momento per rilassarsi ("È la mia ragione di vita, apro gli occhi e devo mangiare", sorride, ndc). Venendo alla ginnastica, ha mai pensato di tornare magari aiutando le più piccole? "Quando mi allenavo aiutavo le ragazzine e davo consigli: avrei voluto qualcuno con più esperienza che mi spiegasse come fare le cose e come viverle, dopo aver smesso volevo far altro.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La nuova vita di Ferlito: "Libera come una Farfalla" Leggi anche: Addio a Valentina uccisa dal marito: "Piccola farfalla, ora vola libera" La Polizia Locale libera la città dalle bici fantasma. I rottami torneranno poi a nuova vitaNon si ferma l’impegno del Comune di Forlì per la tutela del decoro urbano e la promozione della mobilità sostenibile. Ieri proiezione del corto "L'algoritmo" al Cinema Odeon di Firenze! Il corto, diretto da Giuseppe Ferlito e prodotto da LuccAutori e Scuola Di Cinema Immagina, è stato interpretato da Andrea Inserra, Vincenzo Puzziferri, Alessio Casini e Alessandro Bartolini. - facebook.com facebook