La nuova manicure primaverile di Chanel Totti è rosa pastello
Chanel Totti si è recata dall'estetista per una seduta di manicure e ha scelto di applicare uno smalto rosa pastello, colore che si abbina alla stagione primaverile. La manicure risulta semplice ed elegante, con tonalità delicate e sobrie. Questo cambio di look è stato condiviso attraverso alcuni scatti pubblicati sui social, dove si nota la cura nei dettagli e la preferenza per le nuance soft.
Chanel Totti ha fatto visita all'estetista di fiducia e ha rinnovato la manicure. Per la primavera ha scelto lo smalto rosa pastello, colore minimal e chic.🔗 Leggi su Fanpage.it
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