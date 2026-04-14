La nuova manicure primaverile di Chanel Totti è rosa pastello

Chanel Totti si è recata dall'estetista per una seduta di manicure e ha scelto di applicare uno smalto rosa pastello, colore che si abbina alla stagione primaverile. La manicure risulta semplice ed elegante, con tonalità delicate e sobrie. Questo cambio di look è stato condiviso attraverso alcuni scatti pubblicati sui social, dove si nota la cura nei dettagli e la preferenza per le nuance soft.