La Newsletter di Gestire la scuola | ore 8 e 30 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti collaboratori del DS DSGA e segreterie

La Newsletter di “Gestire la scuola” viene inviata dal lunedì al venerdì alle 8:30 e contiene notizie utili rivolte a dirigenti, collaboratori del dirigente scolastico, DSGA e segreterie. È possibile ricevere anche edizioni straordinarie durante il fine settimana. Le email vengono recapitate ogni giorno con aggiornamenti pratici e informazioni rilevanti per il settore scolastico, senza interruzioni o pause durante la settimana lavorativa.

Dal lunedì al venerdì (possibili edizioni straordinarie il sabato e la domenica), ricevi nella tua casella di posta elettronica gli aggiornamenti quotidiani. Direttamente nella tua e-mail alle 8,30 del mattino: notizie tecniche, scadenze, guide normative, circolari e documenti, video e webinar, gratuiti e per gli abbonati alla nostra rivista “Gestire la scuola“. Iscriviti – Guarda un. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it How to Turn Your Dream Into Reality Even If You're Starting From Nothing VASO. . Iscriviti alla newsletter di Vaso Fashion e ricevi subito il 10% di sconto sul tuo primo acquisto. - facebook.com facebook #GoodNews E' in distribuzione la newsletter di #italianostra. Se non sei iscritto, iscriviti anche per restare sempre aggiornato sulle notizie dell'associazione. x.com