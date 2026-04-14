‘La Musica diSturba’ di Valeria Sturba a Sagrantino wine & performance
Durante l’evento Sagrantino wine & performance, si è esibita l’artista Valeria Sturba con il suo progetto “La Musica diSturba”. La sua proposta musicale comprende generi diversi come elettronica, cantautorato, rock, jazz e minimalismo, creando un percorso sonoro vario e articolato. La performance ha coinvolto il pubblico presente, offrendo una sperimentazione musicale senza limiti di stile.
Una visione della musica libera che spazia fra l’elettronica, il cantautorato, il rock, il jazz e il minimalismo. È quella contenuta nello spettacolo ‘La Musica diSturba’ della giovane artista bolognese Valeria Sturba, in scena sabato 18 aprile alle 17.30 al Complesso monumentale di san Francesco.🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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