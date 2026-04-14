‘La Musica diSturba’ di Valeria Sturba a Sagrantino wine & performance

Durante l’evento Sagrantino wine & performance, si è esibita l’artista Valeria Sturba con il suo progetto “La Musica diSturba”. La sua proposta musicale comprende generi diversi come elettronica, cantautorato, rock, jazz e minimalismo, creando un percorso sonoro vario e articolato. La performance ha coinvolto il pubblico presente, offrendo una sperimentazione musicale senza limiti di stile.