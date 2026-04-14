La Messana balbetta decisiva la sfida contro l’Atletico Catania 1994

La Messana si trova in una posizione complicata in classifica dopo la sconfitta per 3-2 sul campo del Mazzarrone. Attualmente, i giallorossi sono sesti in classifica e devono affrontare le ultime due giornate di campionato di Eccellenza. La prossima partita contro l’Atletico Catania 1994 sarà decisiva per il loro cammino verso i playoff. La squadra cerca di recuperare punti e rilanciarsi nella corsa alla qualificazione.

La Messana è a rischio playoff. La sconfitta per 3 a 2 rimediata sul campo del Mazzarrone ha lasciato il segno sulla classifica dei giallorossi, che sono ora sesti, quando mancano due giornate al termine del campionato di Eccellenza. Avola e Atletico Catania 1994 occupano attualmente la terza e.🔗 Leggi su Messinatoday.it Tudor a rischio esonero, sfida contro l’Atletico decisiva? Cosa filtra sul futuro dell’ex Juve e la possibile decisione del TottenhamMercato Juventus, la società bianconera risparmierebbe una cifra importante con le cessioni di David e Zhegrova.