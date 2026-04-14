La lezione del dittatore democratico

In un contesto politico caratterizzato da tensioni e scontri elettorali, è raro vedere un leader che, riconoscendo la sconfitta, ammette con voce emozionata la vittoria dell'avversario. In questa occasione, il capo dello Stato ha descritto come un

Avete mai visto un dittatore riconoscere con voce rotta la vittoria dell'avversario elettorale? Parlare di "momento doloroso" e mettersi a disposizione del proprio Paese dall'opposizione? In democrazia funziona così, ma a furia di evocare tirannie anche il gesto più scontato fa quasi impressione. L'uscita di scena del premier ungherese Viktor Orbán, bocciato sonoramente dagli elettori, si è consumata in poche decine di minuti, il tempo di inscenare una mesta conferenza in una specie di capannone, attorniato dai visi avviliti e rassegnati dei suoi ministri. Per capirci, l'uomo che per 16 anni ha turbato le notti della sinistra europea è già un ex in cerca di riscatto.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - La lezione del "dittatore" democratico Variety parla di Alessandra Mussolini al Grande Fratello Vip: “È la nipote del dittatore fascista”Variety dedica un pezzo ad Alessandra Mussolini, prossima concorrente del Grande Fratello VIP: per la stampa americana è "la nipote del dittatore... Leggi anche: Pietro Toro assume la guida del circolo dem del Salernitano, rafforzando il ruolo locale del Partito Democratico The Rise of Nazi Germany's Democratic Collapse SCUOLE Al Tito Acerbo 150 studenti a lezione di sicurezza con "Guida...la vita" promosso dall'Automobile Club Pescara Il resoconto: https://cityne.ws/mDSw8 - facebook.com facebook La lezione del referendum che Meloni non vuole capire x.com