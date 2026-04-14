La grammatica del corpo di Anna Chiara Gianuzzi in mostra a Milano

A Milano, nello Spazio HUS, si terrà una mostra personale della fotografa Anna Chiara Gianuzzi intitolata “La grammatica del corpo”. L’esposizione sarà aperta al pubblico dal 7 maggio al 4 giugno 2026 e sarà inaugurata giovedì 7 maggio alla presenza dell’artista. La mostra presenta una serie di immagini focalizzate sulla rappresentazione del corpo attraverso l’obiettivo fotografico.

Dal 7 maggio al 4 giugno 2026, lo Spazio HUS di Milano ospita la mostra personale della fotografa Anna Chiara Gianuzzi, dal titolo “La grammatica del corpo”, che sarà inaugurata giovedì 7 maggio alla presenza dell’artista. Il lavoro fotografico di Anna Chiara Gianuzzi nasce da una formazione che.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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