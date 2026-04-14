La fuga dalla normalità di Drained! Sdrenati al Pietro Aretino

Il 14 aprile 2026 si è tenuto l'ultimo spettacolo della rassegna teatrale Z Generation meets Theatre presso il teatro Pietro Aretino di Arezzo. La pièce, intitolata “Drained! (Sdrenati)”, è una black comedy che affronta il tema delle dipendenze e della fuga dalla normalità. La rappresentazione ha concluso la stagione con una riflessione sulla società contemporanea attraverso un linguaggio teatrale satirico e provocatorio.

Arezzo, 14 aprile 2026 – La fuga dalla normalità di “ Drained! (Sdrenati)” al Pietro Aretino. Ultimo appuntamento ad Arezzo della rassegna teatrale Z Generation meets Theatre con una black comedy sulle dipendenze che (non) ci salvano. Z Generation meets Theatre torna in scena per l’ultimo, coinvolgente, spettacolo del 2026. Domenica 19 aprile, con inizio alle ore 17:30, sul palco del Teatro Pietro Aretino arriverà “Drained! (Sdrenati)”, uno spettacolo scritto da Nicolò Sordo e diretto da Domenico Ammendola, per una produzione NoveTeatro, con la promessa di coinvolgere il pubblico aretino in un viaggio intenso, ironico e profondamente umano. L’evento è a cura di Officine della Cultura.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La fuga dalla normalità di “Drained! (Sdrenati)” al Pietro Aretino Al Teatro Pietro Aretino I cuori battono nelle uovaArezzo, 12 marzo 2026 – Il nuovo appuntamento della rassegna teatrale Z Generation meets Theatre porterà al Teatro Pietro Aretino di Arezzo lo... Rita, tragicommedia tra delicatezza e ironia al Pietro AretinoZ Generation meets Theatre torna a raccontare il contemporaneo, a teatro, con lo spettacolo “Rita” prodotto da Ariateatro. Benvenuti a L’Angolo del Niente di Nuovo Siamo a Roma, in Via Pietro Aretino 80 Un piccolo mondo dove il tempo si ferma e i ricordi tornano a vivere. Qui acquistiamo e vendiamo giocattoli vintage e gadget di ogni tipo: LEGO Barbie Puffi Sold - facebook.com facebook