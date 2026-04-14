Oggi si celebra il Quantum Day, un evento che coinvolge decine di paesi in tutto il mondo, dalla Finlandia al Vietnam, passando per il Brasile e il Ghana. Durante questa giornata si svolgono mostre, conferenze, spettacoli e laboratori dedicati alle tecnologie basate sulla fisica quantistica, un campo che sta uscendo dai laboratori di ricerca per entrare nella vita quotidiana. L’obiettivo è far conoscere le applicazioni pratiche di questa disciplina innovativa.

Dalla Finlandia al Vietnam, passando dal Brasile al Ghana: sono decine i Paesi in tutto il mondo in cui oggi si festeggia la Giornata mondiale del Quantum, un evento per raccontare attraverso arte, conferenze, spettacoli e laboratori didattici il nuovo mondo di tecnologie quantistiche. In Italia il centro delle iniziative sarà Napoli, in occasione del terzo congresso del National Quantum Science and Technology Institute, con eventi per le scuole e l'apertura di una mostra d'arte. "La fisica dei quanti esce dai congressi di fisica e dai nostri laboratori e oggi è alla base di una vera e propria rivoluzione tecnologica", ha detto...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La fisica quantistica esce dai laboratori, oggi è il Quantum Day

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Hamilton: l’equazione che ha generato la fisica quantisticaLe equazioni formulate da William Rowan Hamilton nel XIX secolo hanno gettato le basi matematiche per la rivoluzione quantistica del Novecento.

A Napoli, a Città della Scienza dal 14 al 17 aprile, oltre 100 scienziati anticipano il futuro al 3° congresso di NQSTI L’apertura dei lavori celebra il World Quantum Day, la giornata mondiale della fisica quantistica. Gli studenti delle scuole secondarie protagonist - facebook.com facebook