La fidanzata di Santo Romano ha commentato la vicenda sottolineando come la morte di un giovane rappresenti una perdita che coinvolge tutta la comunità. Ha espresso il suo pensiero con parole semplici, ricordando che ogni volta che si deve associare il volto di un ragazzo innocente a una scena tragica, si verifica una perdita collettiva. La sua testimonianza si inserisce nel dibattito pubblico sulla vicenda, senza entrare in dettagli legali o personali.

Tempo di lettura: 2 minuti “Ogni volta che dobbiamo mettere la faccia di un ragazzo innocente su una maglietta bianca è una perdita per tutti”. È uno dei passaggi più forti dell’intervento di Simona Capone, pronunciato dopo i funerali di Fabio Ascione, ucciso a Ponticelli la notte del 7 aprile. La giovane, fidanzata di Santo Romano, assassinato per futili motivi nella notte tra il 1° e il 2 novembre 2024, ha rivolto un appello accorato alla comunità: “La chiesa era gremita, però sono le strade che devono essere piene, si devono fermare tutti. Quando muore un ragazzo non è un problema soltanto della famiglia, è un problema di tutti quanti noi”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La fidanzata di Santo Romano: “Quando muore un ragazzo è un problema di tutti”

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