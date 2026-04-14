La Federazione mondiale di nuoto ha annunciato la riabilitazione dei simboli nazionali per gli atleti senior provenienti da Russia e Bielorussia. A partire da ora, gli atleti di queste nazionalità potranno partecipare alle competizioni internazionali esibendo bandiera, inno e altri simboli ufficiali del loro paese. Questa decisione riguarda esclusivamente gli atleti senior e si applica alle manifestazioni organizzate sotto l’egida della federazione mondiale.

Sport La Federazione mondiale di nuoto ha deciso di riammettere simboli, inno e bandiera per gli atleti senior russi e bielorussi Sport La Federazione mondiale di nuoto ha deciso di riammettere simboli, inno e bandiera per gli atleti senior russi e bielorussi Se leggi il manifesto da 5 minuti o da 10 anni, speriamo comunque che ti abbia dato una conoscenza che vale almeno 4€. Dal 1971 come te siamo ancora persone libere, non raccogliamo i tuoi dati e non usiamo algoritmi. Meno del 2% dei nostri utenti dona, se il manifesto ti ha dato una conoscenza che vale almeno 4€, dona oggi. In cambio, ti daremo un abbonamento che vale 10 giorni. La Federazione mondiale di nuoto ha deciso di riammettere simboli, inno e bandiera per gli atleti senior russi e bielorussi.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - La Federnuoto: sì alle bandiere russe

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