La Cina aggira il blocco di Hormuz | petroliera sanzionate passa e sfida Trump

Una petroliera cinese, soggetta a sanzioni statunitensi, ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il divieto imposto dagli Stati Uniti. La nave ha superato il confine marittimo senza rispettare le restrizioni, sfidando così le misure adottate dal governo americano. L’episodio si verifica in un momento di tensione crescente tra le due potenze riguardo alle rotte energetiche e alle sanzioni internazionali.

Una petroliera cinese sanzionata da Washington ha attraversato lo Stretto di Hormuz nonostante il blocco imposto dagli Stati Uniti. Lo riporta Reuters citando dati provenienti dalle società LSEG, MarineTraffic e Kpler. Si tratterebbe della petroliera Rich Starry, la prima nave ad aver attraversato lo stretto e a essere uscita dal Golfo dall'inizio del blocco. La petroliera e il suo armatore, la Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd, erano stati precedentemente sanzionati dagli Stati Uniti per i loro rapporti commerciali con l'Iran. La petroliera ha effettuato il suo carico nell'ultimo porto di scalo, Hamriyah, negli Emirati Arabi Uniti. Sempre secondo Reuters un'altra petroliera soggetta a sanzioni statunitensi, la Murlikishan, si sta dirigendo verso lo stretto e dovrebbe caricare petrolio greggio in Iraq il 16 aprile.🔗 Leggi su Iltempo.it

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Gli #USA rispondono al blocco di #Hormuz con la minaccia di chiudere tutto, colpendo alleati e mercato globale. L’ #Iran aggira con accordi mirati, la Cina osserva e prepara contromosse. L’Europa paga. x.com

La Cina lo ha fatto di nuovo… 100 camion minerari GIGANTI, senza conducente, stanno già operando completamente da soli in una delle miniere più estreme del pianeta. Grazie alla tecnologia di guida autonoma sviluppata da Huawei, questi mostri non solo - facebook.com facebook