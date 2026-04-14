Durante una diretta sui social, l'influencer e dermatologa nota per i suoi video virali ha riferito di aver avuto un ictus ischemico mentre era sul set del suo programma televisivo negli Stati Uniti. Ha descritto l’esperienza come spaventosa, senza fornire ulteriori dettagli sulle conseguenze o sul decorso. La professionista, molto seguita sui social, ha condiviso l’accaduto con i suoi follower.

Sandra Lee, la dermatologa diventata un fenomeno globale grazie ai video virali sui social e al programma televisivo conosciuto in Italia come La dottoressa schiacciabrufoli, ha raccontato di aver subito un ictus ischemico mentre stava lavorando sul set del suo show americano. La vicenda è iniziata nello studio medico di Upland, in California, dove la dottoressa, oggi 55 anni, stava visitando alcuni pazienti davanti alle telecamere. In un’intervista rilasciata alla rivista People, Lee ha spiegato di aver inizialmente sottovalutato i sintomi. “Pensavo fosse una vampata di calore. Sudavo molto e non mi sentivo me stessa”, ha raccontato. Una volta rientrata a casa, però, la situazione è peggiorata.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - La celebre influencer colpita da ictus durante una diretta: “Spaventoso”

Un catetere nell’arteria per sbaglio, paziente colpita da ictus grave. Ospedale risarcisce 430mila euroAncona, 27 febbraio 2026 – Un catetere infilato nell’arteria invece che nella vena, il trasferimento nel capoluogo, poi l’ictus.

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