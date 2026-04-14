La camminata verso il santuario finisce male per una donna di Mezzocorona

Una donna di 67 anni di Mezzocorona ha avuto un incidente durante un'escursione sul sentiero della Madonna della Corona, avvenuta nel pomeriggio di lunedì 13 aprile. La camminata, probabilmente pianificata con aspettative diverse, si è conclusa con l’intervento di soccorritori, reso più complesso dalle condizioni meteo avverse. La donna è stata soccorsa sul percorso, senza ulteriori dettagli sulle sue condizioni.