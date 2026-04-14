Kimi Antonelli alla Ferrari | novità sulle clamorose indiscrezioni

Da alcune indiscrezioni si parla di un possibile ingresso di un giovane pilota nel team Ferrari, una notizia che ha suscitato interesse nel mondo delle corse. Le voci si sono diffuse rapidamente, alimentando discussioni tra appassionati e addetti ai lavori. Tuttavia, al momento non ci sono conferme ufficiali o dettagli precisi riguardo alle tempistiche o alle modalità di questa eventuale collaborazione.

di Alessio Lento Certe storie sembrano tornare sempre nello stesso punto, anche quando cambiano i protagonisti e passano gli anni. La Ferrari che guarda ai giovani, la Ferrari che si accorge tardi di qualcuno, la Ferrari che prova a capire se c’è ancora spazio per rimediare. È una dinamica che nel paddock si conosce bene, e ogni tanto riemerge con nomi diversi ma con lo stesso retrogusto. Questa volta il discorso non nasce da una trattativa concreta, almeno non ancora, ma da qualcosa di più sottile. Un retroscena, un’informazione che riguarda il passato e che finisce per pesare anche sul presente. Perché quando un talento sfugge, non è mai solo una questione di tempismo, spesso è una catena di decisioni, di valutazioni, di occasioni non colte.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Kimi Antonelli alla Ferrari: novità sulle clamorose indiscrezioni Leggi anche: Perché Kimi Antonelli non corre con la Ferrari F1, voi quest'anno tifate Ferrari o Kimi Antonelli?{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Ferrari","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Kimi...