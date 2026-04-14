Il Coachella 2026 si è svolto a Indio, in California, attirando numerose star e fan da tutto il mondo. Tra le figure più viste sono state Kendall, Hailey, Kylie, Katy e Vittoria, che hanno attirato l’attenzione con i loro look. Il festival, noto per l’atmosfera vibrante e le scenografie spettacolari, ha visto la presenza di molte celebrità tra il pubblico, continuando a essere uno degli appuntamenti più seguiti dell’anno.

Anche quest'anno il Coachella Festival, da Indio,in California, monopolizza l'attenzione da tutto il mondo grazie alla musica degli artisti attesi, all'atmosfera hippy e colorata che piace sempre di più, alle scenografie incredibili e ovviamente alle tantissime star presenti tra il pubblico. Sì, perché al Coachella può capitare di assistere allo show di Justin Bieber accanto a Katy Perry e al suo fidanzato Justin Trudeau (se hai acquistato il pass vip, s'intende), o di prendere una bibita e trovarsia ccanto Kendall e Kylie Jenner. Ma anche di vederti passare accanto la super top Vittoria Ceretti per mano al fidanzato.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kendall, Hailey, Kylie, Katy e Vittoria: le regine del Coachella 2026

Ho provato un'esperienza di wellness firmata ALO, il brand californiano di actiwear sbarcato a Roma, amatissimo da Kylie e Kendall Jenner, Hailey Bieber, Rosie Huntington-Whiteley, e mi sono sentita come una starNon parliamo solo di un brand di abbigliamento sportivo, di un allenamento, di un drink o di una routine mattutina.

Hailey Bieber regina del Coachella: il suo beauty look conquistaIl primo weekend del Coachella è ormai stato ribattezzato Bieberchella: Justin Bieber e Hailey Bieber sono stati gli indiscussi protagonisti del...