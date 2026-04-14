Durante l'udienza di ieri nel processo contro l’americano accusato di aver ucciso la compagna e la figlioletta a Villa Pamphili, si è verificato un acceso scontro tra i periti coinvolti. Uno di loro è stato accusato di essere un “simulatore” da parte di un altro esperto, alimentando dubbi sulla validità delle perizie presentate. La discussione ha messo in discussione la credibilità delle testimonianze tecniche, contribuendo a un clima di tensione in aula.

Scontro tra periti ieri nell’udienza sul processo a carico di Francis Kaufmann, l’americano che ha ucciso la compagna e la figlioletta a Villa Pamphili la scorsa estate. Per il perito della Corte d’Assise, Giovanni Di Girolamo, Kaufman attualmente non è in grado di partecipare al processo. Una tesi contestata, anche se in parte, da Stefano Ferracuti, consulente del Pm, e soprattutto da Roberta Bruzzone, consulente della parte civile. Come sta Kaufman. Kaufman è stato trasferito da Rebibbia a Regina Coeli e secondo Di Girolamo ha un disturbo psicotico acuto, transitorio. Non vuole prendere i farmaci. Una tesi che Ferracuti, in parte, contesta e che addebita all’isolamento carcerario, mentre per Roberta Bruzzone, l’americano simula.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Kaufman, è scontro tra i periti all’udienza. Bruzzone: “E’ un simulatore”, processo a rischio

Madre e figlia uccise a Villa Pamphili, Bruzzone: “Kaufman soggetto psicopatico, ma sa ciò che ha fatto”"Kaufman è un soggetto psicopatico con tratti narcisistici e antisociali, chiaramente ben consapevole di ciò che ha fatto", le parole della...

Leggi anche: Garlasco, Chiara Poggi usò il pc di Stasi prima dell'omicidio: scontro tra periti sulla cartella "militare"