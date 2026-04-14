Juventus | le richieste di Spalletti

Dopo aver rinnovato il contratto biennale fino al 2028 e aver conquistato il quarto posto grazie alla vittoria a Bergamo, la dirigenza della squadra ha iniziato a pianificare gli acquisti per la prossima sessione di mercato. Luciano Spalletti ha presentato alcune richieste che sono ora al centro delle discussioni interne, mentre si attende di definire le strategie da adottare per rafforzare la rosa nella prossima stagione.

Dopo il rinnovo biennale fino al 2028 e la vittoria di Bergamo che ha riportato la Juventus al quarto posto, la dirigenza bianconera ha deciso di muoversi concretamente per soddisfare le richieste di Luciano Spalletti sul mercato estivo. Il tecnico toscano ha indicato più volte il nome di Stanislav Lobotka L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: le richieste di Spalletti Juventus, le richieste di Spalletti per il mercato estivoLe richieste di Spalletti per la nuova Juventus La Juventus guarda già all’estate 2026 con un unico imperativo: centrare la qualificazione alla... Juventus, rinnovo Spalletti: le richieste del tecnico e le cifreIl punto sull’allenatore della Juventus Gungono notizie dal fronte rinnovo di Luciano Spalletti, con il tecnico che vuole delle precise garanzie... Juventus-Napoli, le parole di Luciano Spalletti a Sky Sport | Serie A