Juventus | la situazione di Vlahovic

La Juventus continua a contare su Dusan Vlahovic nonostante una stagione segnata da numerosi infortuni. La società non ha comunicato ufficialmente intenzioni di cedere l’attaccante, che resta parte del progetto tecnico. Vlahovic è stato coinvolto in diverse assenze e problemi fisici nel corso dell’annata, ma la squadra intende proseguire con lui in rosa. Non sono state annunciate trattative o cambi di strategia riguardo alla sua posizione.

Nonostante una stagione martoriata dagli infortuni, la Juventus non ha intenzione di rinunciare a Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo ha già saltato 18 partite in questa annata (tra campionato, coppe e impegni internazionali), l’ultima delle quali per la lesione di basso grado al muscolo soleo rimediata durante il riscaldamento contro L'articolo proviene da Il Primato Nazionale.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: la situazione di Vlahovic Juventus, lieve infortunio al polpaccio per Vlahovic: le news Juventus: situazione Dusan VlahovicLa situazione di Dusan Vlahovi? alla Juventus è ormai al capolinea: secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante serbo è pronto a firmare un...