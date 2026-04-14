Juve i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A | sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli

La Juventus si distingue in questa stagione di Serie A per il suo attacco, che si posiziona al secondo posto in classifica tra i migliori. Sono 18 i giocatori diversi che hanno segnato almeno un gol in campionato, confermando una distribuzione ampia e variata sotto il profilo realizzativo. La squadra, guidata da Luciano Spalletti, ha adottato un approccio offensivo che ha permesso di mantenere alte le possibilità di qualificazione alla Champions League.

Vlahovic Juve, settimana calda: atteso un nuovo incontro con Ristic. Le sensazioni dalla Continassa sul rinnovo del serbo Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Calhanoglu Galatasaray, il suo agente Gordon Stipic rompe il silenzio: «Speculazioni emerse ripetutamente, ma ecco qual è la verità sul suo futuro all’Inter» Totti sicuro: «Sia Gasperini che Ranieri devono avere il rispetto verso i tifosi....🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Juve, i numeri non mentono! I bianconeri vantano il secondo miglior attacco della Serie A: sono ben 18 i marcatori diversi! I dettagli Juve secondo miglior attacco del campionato, ma senza i gol dei centravanti. I numeri e tutti i dettaglidi Redazione JuventusNews24Juve secondo miglior attacco del campionato, ma mancano i gol dei centravanti. Poker Juve al Pisa: i bianconeri si scatenano nella ripresa con quattro marcatori diversiJuventus - Pisa 4-0 Marcatori: 9' st Cambiaso, 20' st Thuram, 30' st Yildiz, 48' st Boga Juventus (3-4-2-1): Perin 7; Kalulu 6.